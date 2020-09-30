Масштабное урезание субсидий и льгот, Кабмин добил распоряжением: кого оставили без денег

Появились подробности важного распоряжения Кабмина
Об этом пишет Цензор.Нет.
Так, правительство решило существенно сократить расходы на на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в текущем году.
На эту же сумму предусмотрено увеличение объема расходов потребления по программе 2507030 "Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью".
Ранее мы также рассказывали, что украинцы могут не дождаться льгот и субсидий от государства.
С 1 января 2021 года проверят каждого украинца, который обратится за получением соцпомощи. Сперва ему придется пройти предварительную проверку. Данные о каждом просителе помощи сверят с анализом различных баз и реестров.
На специальной платформе будут доступны все данные: открытые банковские счета и остатки на них, информация о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой. И если потенциальный льготник скрыл какую-то информацию от государства, он автоматически останется без субсидий.
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