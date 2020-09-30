Украина Масштабное урезание субсидий и льгот, Кабмин добил распоряжением: кого оставили без денег

2020-09-30 19:30 339

Появились подробности важного распоряжения Кабмина

Об этом пишет Цензор.Нет.

Так, правительство решило существенно сократить расходы на на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в текущем году.

Согласно распоряжению №1177 от 28 сентября, Кабинет министров решил уменьшить объем расходов потребления по программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на сумму в почти 756 млн, которые были предусмотрены Министерству соцполитики на 2020 год в общем фонде госбюджета.