Украина В Украине начали выдавать зеленые номерные знаки для электромобилей

2020-10-06 20:30 291

Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретения электромобилей. В стране зарегистрировано почти 23 тыс. электромобилей, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

1 января 2020 года в Украине начал действовать закон о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей, которым предусмотрено введение номерных знаков зеленого цвета для электромобилей. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба МВД Украины.

Госстандартами Украины определены серии номерных знаков для личных электромобилей, электромобилей-такси, электробусов и других типов электрического транспорта.

"Зеленые номерные знаки выглядят привлекательно. Для электромобилей, электромопедов и электромотоциклов – белая плашка с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов – зеленые цифры на темно-желтом фоне. Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах", – сказал первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

По информации МВД, Украина является одним из лидеров по темпам роста приобретения электромобилей. В стране их зарегистрировано почти 23 тыс., в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году.

Зеленые номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Регистрация таких автомобилей будет происходить на общих основаниях.

Презентация состоялась в новом сервисном центре МВД №4649 во Львовской области.

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