Украина Украинцев добьют налогами: за что в 2021 году придется залатить

2020-10-14 21:30 285

Кабинет министров Украины утвердил и направил в Верховную Раду проект государственного бюджета на будущий, 2021 год. Об этом уведомляет официальная страница Министерства финансов Украины. А рассчитать все скрытые и явные налоги нам поможет национальный проект "Цена государства", пишут akcenty.

Будущим государственным бюджетом предусматривается значительный рост суммы возможных налоговых поступлений, если сравнивать с текущим 2020 годом, на весомые 145 миллиардов гривен.

Подоходный налог(НДФЛ) должен вырасти на 25 процентов, что составит около 28 миллиардов гривен. Возможно, так сработает эффект от планируемого двойного повышения "минималки", влекущий за собой и увеличение официальных ставок обычной "рабочей силы", а это, в свою очередь, поспособствует повышению налоговых отчислений(единого социального взноса(ЕСВ), НДФЛ и "военного сбора").

А теперь, уважаемые сограждане, перейдем к простым, и не очень приятным подсчетам. Начиная с января 2021 года, каждый сознательный налогоплательщик отдаст в бюджет любимого государства на 15 тысяч гривен больше, чем в этом, почти прошедшем году.

Общая сумма уплаченных за год налогов обыкновенного работника, или служащего, может составить до 97 043 гривен, из них 43 743 гривны уйдет на социальные выплаты для граждан пенсионного возраста, 10 858 гривен украинец отдаст на "бесплатное" образование(школы, дошкольные заведения и ВУЗы), 6 913 гривен будет выделено на такую же "безвозмездную" медицину, а всего лишь 5 972 гривен налогоплательщик добровольно пожертвует на поддержку наших лояльных органов правопорядка.

А мы напоминаем, что с 13 октября 2020 года, размер финансирования МВД и Национальной полиции Украины увеличен вдвое, в соответствии с внесенными в закон №485 изменениями. Народные депутаты приняли решение практически единогласно, и документ уже отправлен на согласование в Министерство экономики и Министерство инфраструктуры.

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