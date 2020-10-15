Украина Какие вопросы обсудили на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу

2020-10-15 10:15 240

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции ее участники обсудили перемирие на Донбассе, обмен пленными, открытие новых пунктов пропуска, а также отметили замедление работы ТКГ.

"Представитель ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе группы по вопросам безопасности", -  сообщает Офис президента.

В то же время, Чевик также отметил продолжительный режим тишины и обозначил необходимость его дальнейшего обеспечения.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш во время обсуждения вопроса обмена пленными сообщил, что украинская сторона передала список с четырьмя категориями таких лиц. Однако, с противоположной стороны "информация предоставлена не была".

Он отметил готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября, выполнив договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

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