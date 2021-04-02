Политика Кравчук посоветовал Зеленскому уметь слушать и принимать решения без эмоций

2021-04-02 15:25

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук решил поделиться своим опытом с нынешним президентом Владимиром Зеленским и дал ему несколько советов.

В прямом эфире ток-шоу "Право на власть" первый президент Украины посоветовал Зеленскому взвешивать все моменты при принятии каких-либо решений.

"Слушать и принимать решения на основе глубокого анализа. И не спешить с оценками того, что еще не показало тенденцию", - отметил Кравчук.

Второй совет - бороться со всеми, кто действует против Украины.

"Делать все для того, чтобы любой, кто допускает не просто ошибки, а действует против Украины, был обязательно наказан", - посоветовал первый президент Украины.

Также Кравчук рекомендует дистанцироваться от людей, которые действуют вопреки интересам государства и лишать власти тех, кто живет в Украине, пользуется ее богатствами, но проводит неукраинскую политику.