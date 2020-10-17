Украина Зарплаты украинцев на удаленке оказались выше, чем у тех, кто сидит в офисе: "Получают больше на ..."

2020-10-17 13:30 246

 

Сотрудники, которые работают на «удаленке», получают больше, чем офисные работники

Об этом говорится в исследовании OLX Работа, пишет Минфин. Согласно исследованию, в среднем на «удаленке» украинцы получают больше на 9%, чем те, кто ходит работать в офис.

Отмечается, что в период с июля по сентябрь средние зарплаты для удаленных сотрудников составили 12 тысяч гривен. А средняя зарплата офисных сотрудников составляет 11 тысяч гривен.

В исследовании отмечается, что на сайте с предложениями о работе стало на 22% больше «удаленных» вакансий. Более того, украинцы стали чаще обращать внимание на такие предложения.

Чаще всего удаленную работу ищет молодежь. Вакансии для начинающих при этом не уступают по зарплате. Молодым сотрудникам готовы платить около 12 тысяч гривен. Активно ищут работу сотрудники в сфере торговли и продаж, маркетинга и рекламы, транспортно-логистической сфере, IT и телекоммуникации. Отметим, что диспетчерам и IT-сотрудникам готовы платить по 16-17 тысяч гривен.

В топ-5 вакансий для удаленной работы вошли офис-менеджеры, менеджеры Instagram-страницы, менеджеры по продажам, операторы call-центра и администраторы. В среднем сотрудникам этих отраслей готовы платить 11,5-18 тысяч гривен.

Добавим, что, согласно данным Госстата, реальная зарплата в Украине в августе 2020 года выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, пишет "Интерфакс".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года: появился страшный прогноз

2020-10-15 21:30 711

Зарплаты медицинских работников резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения

2020-10-14 18:00 1365

Доллар начал "качать" гривну, эксперты предупредили украинцев: "курс достигнет..."

2020-10-03 14:30 7554

В каких случаях у украинцев могут высчитать половину пенсии: пояснение от ПФУ

2020-09-26 13:00 2553

Еще новости в разделе "Украина"

Поступление-2021: утверждены Условия приема в вузы

2020-10-17 15:00 165

Соцстрах решил отказаться от "карательных проверок" работодателей

2020-10-17 14:30 198

Зарплаты украинцев на удаленке оказались выше, чем у тех, кто сидит в офисе: "Получают больше на ..."

2020-10-17 13:30 246

На Украину надвигается циклон Foelke - будет штормовая погода с мощными ливнями

2020-10-17 10:30 360
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Поступление-2021: утверждены Условия приема в вузы 2020-10-17 15:00 165
Соцстрах решил отказаться от "карательных проверок" работодателей 2020-10-17 14:30 198
Зарплаты украинцев на удаленке оказались выше, чем у тех, кто сидит в офисе: "Получают больше на ..." 2020-10-17 13:30 246
На Украину надвигается циклон Foelke - будет штормовая погода с мощными ливнями 2020-10-17 10:30 360

Лента

15:00 Поступление-2021: утверждены Условия приема в вузы
14:30 Соцстрах решил отказаться от "карательных проверок" работодателей
14:00 Коронавирус. Украина еще не вышла на пик заболеваемости – Степанов
13:30 Зарплаты украинцев на удаленке оказались выше, чем у тех, кто сидит в офисе: "Получают больше на ..."
фото 13:00 Во Франции и Германии армяне перекрывают дороги из-за ситуации в Нагорном Карабахе
12:32 Прошел первый игровой день второго сезона Мировой лиги плавания
12:30 Бой Ломаченко – Лопес официально пройдет без зрителей
12:00 Ляшко рассказал, чью COVID-вакцину получит Украина
11:30 Чего требуют работодатели в Украине при карантине: названы ключевые моменты
11:00 Украина не соответствует ни одному критерию для въезда в ЕС