Украина Зарплаты украинцев на удаленке оказались выше, чем у тех, кто сидит в офисе: "Получают больше на ..."

2020-10-17 13:30 246

Сотрудники, которые работают на «удаленке», получают больше, чем офисные работники

Об этом говорится в исследовании OLX Работа, пишет Минфин. Согласно исследованию, в среднем на «удаленке» украинцы получают больше на 9%, чем те, кто ходит работать в офис.

Отмечается, что в период с июля по сентябрь средние зарплаты для удаленных сотрудников составили 12 тысяч гривен. А средняя зарплата офисных сотрудников составляет 11 тысяч гривен.

В исследовании отмечается, что на сайте с предложениями о работе стало на 22% больше «удаленных» вакансий. Более того, украинцы стали чаще обращать внимание на такие предложения.

Чаще всего удаленную работу ищет молодежь. Вакансии для начинающих при этом не уступают по зарплате. Молодым сотрудникам готовы платить около 12 тысяч гривен. Активно ищут работу сотрудники в сфере торговли и продаж, маркетинга и рекламы, транспортно-логистической сфере, IT и телекоммуникации. Отметим, что диспетчерам и IT-сотрудникам готовы платить по 16-17 тысяч гривен.

В топ-5 вакансий для удаленной работы вошли офис-менеджеры, менеджеры Instagram-страницы, менеджеры по продажам, операторы call-центра и администраторы. В среднем сотрудникам этих отраслей готовы платить 11,5-18 тысяч гривен.

Добавим, что, согласно данным Госстата, реальная зарплата в Украине в августе 2020 года выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, пишет "Интерфакс".

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