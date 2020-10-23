Политика Зеленский анонсировал скорое увольнение слабых министров из Кабмина

2020-10-23 10:41 276

Президент Украины впервые заявил, что уже в ближайшее время возможны отставки некоторых министров.

"Головы могут полететь, это правда... В ближайшее время мы смотрим результат вместе с премьером, есть оценивающий формат работы тех или иных министров, и действительно кого-то может не быть. Слабые будут идти, будут приходить самые сильные. Я не буду говорить, что за фамилии", - заявил в интервью украинским телеканалам президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее спикер ВРУ Дмитрий Разумков допустил перестановки в Кабмине, в первую очередь, по его словам, отставки могут произойти в экономическом блоке правительства. Замглавы парламента Руслан Стефанчук также сообщал, что в ближайшее время могут быть заменены министры экономического блока - глава Минфина Сергей Марченко и глава Минэкономики Игорь Петрашко.

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