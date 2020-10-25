Украина Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция

2020-10-25 15:30 339

Во время карантина украинцы могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн. Для этого нужно перейти на сайт Министерства социальной политики и открыть раздел "Е-Сервисы".

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля".

После этого в рубрике "Е-Сервисы" необходимо выбрать "Субсидии". Далее откроется окно, где нужно выбрать способ регистрации.

Для получения субсидии нужно иметь следующие документы:

паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление;

декларацию о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных;

справки о доходах всех трудоспособных лиц семьи;

трудовую книжку (для членов семьи, которые не работают);

идентификационный номер;

расчетные книжки за коммунальные услуги.

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