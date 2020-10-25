Украина Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция

2020-10-25 15:30 339

 

Во время карантина украинцы могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн. Для этого нужно перейти на сайт Министерства социальной политики и открыть раздел "Е-Сервисы".

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля".

После этого в рубрике "Е-Сервисы" необходимо выбрать "Субсидии". Далее откроется окно, где нужно выбрать способ регистрации.

Для получения субсидии нужно иметь следующие документы:

паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление;

декларацию о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных;

справки о доходах всех трудоспособных лиц семьи;

трудовую книжку (для членов семьи, которые не работают);

идентификационный номер;

расчетные книжки за коммунальные услуги.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Местные выборы 2020: онлайн трансляция результатов экзитполов

2020-10-25 19:30 75

Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну: что будет с долларом и евро

2020-10-25 14:00 657

День выборов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье

2020-10-25 11:30 324

видео В Украине проходят местные выборы 2020: онлайн-трансляция

2020-10-25 10:30 366

Еще новости в разделе "Украина"

Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция

2020-10-25 15:30 339

Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну: что будет с долларом и евро

2020-10-25 14:00 657

День выборов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье

2020-10-25 11:30 324

Выборы в Украине: недостаток ящиков и кабинок, люди без масок

2020-10-25 10:00 351
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция 2020-10-25 15:30 339
Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну: что будет с долларом и евро 2020-10-25 14:00 657
День выборов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье 2020-10-25 11:30 324
Выборы в Украине: недостаток ящиков и кабинок, люди без масок 2020-10-25 10:00 351

Лента

19:30 Местные выборы 2020: онлайн трансляция результатов экзитполов
16:15 Местные выборы 2020 стартовали: когда и где смотреть экзитполы
16:00 После взрыва танкера в Азовском море ищут трех россиян, – СМИ
15:30 Субсидии в Украине можно оформить онлайн: инструкция
15:00 Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Гэтжи
14:30 В мире зафиксировало более 1,1 миллиона смертей от коронавируса
14:15 В полицию жалуются на опрос Зеленского
14:00 Курс валют в Украине резко изменится, Нацбанк не пощадил гривну: что будет с долларом и евро
13:30 Ученые начали "выращивать" легкие в лабораториях для отслеживания борьбы с коронавирусом
13:07 Местные выборы: КИУ назвал новые нарушения