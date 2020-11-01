Украина Украинских заробитчан обложат налогами

2020-11-01 14:00 726

 

Украинцы, работающие за рубежом, ежегодно переводят в Украину миллиарды долларов, однако эти доходы они не декларируют, а также не платят с них налоги.

Глава налоговой Алексей Любченко заявил, что украинские заробитчане должны платить налоги, как и те, кто работает внутри страны.

В первую очередь они должны по приезду в Украину заполнить декларацию о доходах и уплатить часть государству.

Если же заробитчане работают в стране, с которой у Украины подписано соглашение, то они должны по приезду на Родину также заполнить декларацию, однако компенсировать только налоговую ставку.

К примеру, работая в Болгарии, заробитчане платят подоходный налог 10%. В Украине такой налог составляет 19,5%, однако страны подписали специальное соглашение, поэтому заробитчане по приезду в Украину должны будут уплатить только 9,5%.

Сейчас же часть доходов заробитчан, которые они переводят в Украину, не декларируется.

По словам главы налоговой Алексея Любченко, украинцы перевели в страну $12 млрд, а задекларировали лишь 11 млрд грн.

Как отметил экс-министр соцполитики Украины Александр Рева, некоторые работающие в Польше также не платят государству, ведь работают нелегально. Так по официальным данным работают в Польше около 1 млн украинцев, а по неофициальным – 2 миллиона.

Чтобы исправить ситуацию, глава налоговой предлагает раскрыть банковскую тайну. Тогда чиновники смогут получить данные о состоянии счетов за рубежом. В то же время счета в Украине раскрываться не будут.

Некоторые эксперты уверены, что такая идея может быть опасной, ведь сейчас государство не самый надежный распорядитель информации, в связи с чем доступ к ней смогут получить и мошенники.

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