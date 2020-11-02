Украина Министр Степанов пояснил, почему возникают проблемы с кислородом для больниц

2020-11-02 15:14 261

В Украине есть проблема с емкостями для кислорода в "коронавирусных" больницах. На данный момент кислородом обеспечены лишь 17 тысяч больничных коек, тогда как к середине ноября показатель должен дойти до 25 тысяч.

Как заявил сегодня глава МОЗ Максим Степанов, проблем с медицинским кислородом для больниц нет, но есть проблема с емкостями, из-за чего возникают трудности с обеспечением кислородом больниц.

По его словам, в Украине сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.

"Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений", - сказал Степанов.

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