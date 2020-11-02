Украина Во вторник Украина окажется в плену ветров и дождей - синоптик

2020-11-02 18:30 153

 

Во вторник, 3 ноября, во многих областях Украины пройдут дожди. В то же время в Киеве осадков не прогнозируется, там ожидается комфортная температура воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook в понедельник, 2 ноября.

"Вторник принесет дожди в западную часть Украины, на восток, юго-восток и затронет часть Центра. На остальной территории - без существенных осадков. Не забываем и чтим туманы, особенно водители!", - поделилась синоптик.

Также она добавила, что температура воздуха завтра прогреется от +8...+13 градусов, на юге ожидается +10...+15 градусов.

В Киеве во вторник будет сухо. Столбики термометров покажут +10 градусов.

В целом, добавила Наталья Диденко, текущая неделя будет сухой, дожди пройдут только завтра и в четверг, 5 ноября. А ощутимо похолодает на следующей неделе, ближе к 13-14 ноября.

"Есть время подготовиться к холодам - ​​составить списочек сериалов, закупить книги, вспомнить вышивания, плетения, присмотреть акции на новый плед, профилактически запастись витамином С, красным вином, тимьяновый чаем и записаться на замену автомобильной резины", - написала синоптик.

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