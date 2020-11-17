Украина Сегодня ожидаются дожди с мокрым снегом, к ночи похолодает до - 4°C

2020-11-17 12:16 63

Второй день рабочей недели - 17 ноября будет холодным. В некоторых регионах Украины ожидаются дожди и мокрый снег. Температура днем составит от -3 до +10 градусов.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны ожидаются дожди, дневная температура воздуха +6...+10 градусов. На востоке страны синоптики прогнозируют осадки в виде снега, только в Харьковской области ожидается сухая погода. Днем столбики термометров покажут -3...-1.

В центре преимущественно без осадков, только в Винницкой области пройдут дожди. Дневная температура воздуха в регионе 0...+5 градусов. На Юге страны преимущественно без осадков, только в Одесской области возможны дожди, температура воздуха днем 1-10 градусов выше нуля. На севере страны в Киевской и Житомирской областях ожидаются дожди со снегом, в Сумской и Черниговской - сухо. Температура воздуха днем -1...+3 градуса.

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