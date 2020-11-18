Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода

В ближайшие два дня в Украине ожидаются сильный мороз, мокрый снег, штормовой ветер и температурные качели. Вдобавок к этому украинцев ждут еще и магнитные бури.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.
По ее словам, завтра, 19 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон Thodo, а это значит, что осадков не будет. При этом комфортной погоды не ждите: с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса – атмосферные фронты далекого северного циклона, что приведет к штормовому ветру в западных и северных областях нашей страны.
Синоптик также предупредила, что в ближайшие дни ожидаются магнитные бури.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире