Украина Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода

2020-11-18 21:00 329

В ближайшие два дня в Украине ожидаются сильный мороз, мокрый снег, штормовой ветер и температурные качели. Вдобавок к этому украинцев ждут еще и магнитные бури.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра, 19 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон Thodo, а это значит, что осадков не будет. При этом комфортной погоды не ждите: с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса – атмосферные фронты далекого северного циклона, что приведет к штормовому ветру в западных и северных областях нашей страны.

Ночью на востоке 7-13 градусов мороза, на западе – 1-3 тепла. На остальной территории 0-5 мороза.

Днем в большинстве областей 0-5 тепла, на востоке – до 3 мороза. На западе 5-10 градусов тепла.

На дорогах местами уже скользко – местами гололедица.

В Киеве будет сухо, ветрено и холодно: ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, а днем в четверг 2-3 тепла.

В пятницу, 20 ноября, атмосферный фронт испортит погоду – будут дожди и мокрый снег, в том числе и в Киеве.

Синоптик также предупредила, что в ближайшие дни ожидаются магнитные бури.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире