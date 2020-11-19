Украина Погода будет меняться резко: синоптик рассказал, каких "сюрпризов" ждать в Украине зимой

2020-11-19 22:00 259

Будущая зима в Украине будет с переменчивой погодой, так как на нее влияют климатические изменения, которые произошли и которые продолжают происходить в стране.

Такое заявление в эфире "Сніданка з 1+1" сделал Николай Кульбида, руководитель Укргидрометцентра.

Он убежден, что зима будет сопровождаться повышенным температурным режимом против нормы.

"На два-четыре градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими", - сказал он.

Кульбида подчеркнул, что холодная зима не является аномалией, аномалия - это теплая зима.

"По календарным срокам, реальная зима в Киев уже пришла. Средние сроки как раз приходятся на эти дни. Ничего удивительного не произошло. Причина очень простая - пришел атмосферный фронт, а с северо-запада - холодный воздух, с которым выпадает снег", - сказал он.

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