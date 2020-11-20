Украина Погода на выходные: В Украину идут ливни, снегопады и морозы до -11°C

2020-11-20 15:29 1274

Сегодня приближение зимы снова даст о себе знать. В последний день рабочей недели в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом. К ночи температура местами упадет ниже десяти с отметкой минус. Ближайший уикенд также особо погодой не порадует.

Как указано в прогнозе Гидрометцентра, на западе страны столбики термометров днем покажут 3-6 градусов выше нуля, а ночью - 2-5. В то же время в восточных областях дневная температура воздуха снизится до -2 градусов, а ночная до -6..-8, а в Луганской области даже до -11.

В центральном регионе температура воздуха днем будет от 0 до +3 градусов, а ночью от -3 до -1. На севере страны максимальная температура воздуха днем +3 градуса, а минимальная ночью - -3. В южном регионе воздух днем прогреется до +7 градусов, а ночью до -2...+4.

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