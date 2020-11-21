Украинцам показали календарь выходных на Новогодние праздники

Жителям Украины рассказали, в какие дня января будут официально выходные
В январе в Украине будет 12 выходных дней.
Из 31 дня в январе рабочими будут всего 19. Остальные дни — выходные или праздничные.
31 декабря рабочий день сократят на час. 1 января будет выходным и выпадет на пятницу, потому жители Украины насладятся отдыхом три дня подряд.
7 января украинцы по традиции будут отмечать православное Рождество Христово. Власти сделали выходным и 8 января, пятницу, благодаря чему жители страны будут отдыхать четыре дня подряд.
При этом 16 января, в субботу, будет отработка выходного 8 января.
Полный перечень выходных в январе:
1 — Новый год;
6 — Сочельник;
7 — Рождество Христово;
8 — Пресвятой Богородицы Марии;
9 — Святого апостола Стефана;
13 — Отдание Рождества Христова;
14 — Старый Новый год;
18 — Второй Святой вечер;
19 — Крещение Господне;
20 — Иоанна Крестителя;
25 — Великомученицы Татьяны.
Напомним, ранее мы писали, что празднование Нового года в Киеве впервые за долгие года пройдет без концертов и организации фудкортов. Причиной является пандемия коронавируса COVID-19.
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