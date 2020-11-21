Украина Украинцам показали календарь выходных на Новогодние праздники

2020-11-21 13:00 2002

Жителям Украины рассказали, в какие дня января будут официально выходные

В январе в Украине будет 12 выходных дней.

Из 31 дня в январе рабочими будут всего 19. Остальные дни — выходные или праздничные.

31 декабря рабочий день сократят на час. 1 января будет выходным и выпадет на пятницу, потому жители Украины насладятся отдыхом три дня подряд.

7 января украинцы по традиции будут отмечать православное Рождество Христово. Власти сделали выходным и 8 января, пятницу, благодаря чему жители страны будут отдыхать четыре дня подряд.

При этом 16 января, в субботу, будет отработка выходного 8 января.

Полный перечень выходных в январе:

1 — Новый год;

6 — Сочельник;

7 — Рождество Христово;

8 — Пресвятой Богородицы Марии;

9 — Святого апостола Стефана;

13 — Отдание Рождества Христова;

14 — Старый Новый год;

18 — Второй Святой вечер;

19 — Крещение Господне;

20 — Иоанна Крестителя;

25 — Великомученицы Татьяны.

Напомним, ранее мы писали, что празднование Нового года в Киеве впервые за долгие года пройдет без концертов и организации фудкортов. Причиной является пандемия коронавируса COVID-19.

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