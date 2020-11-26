Украина Каким будет в Украине декабрь 2020 года - прогноз погоды на первый месяц зимы

2020-11-26 10:12 602

По данным синоптиков, крепких морозов ожидать не стоит, но на большей части территории Украины образуется снежный покров. Средняя месячная температура будет держаться в диапазоне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

При этом месячное количество осадков ожидается 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма к 108-132 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В Гидрометеоцентре признают, что обычно в декабре на большей части территории Украины образуется снежный покров, лишь на крайнем юге он устанавливается не каждый год.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет 10-18 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20 градусов, в Крыму до 25 градусов. Абсолютный минимум - 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 33-67 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 62-142 мм.

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