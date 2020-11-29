Коронавирус В Украине почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

2020-11-29 10:00 196

 

Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине остается напряженной – за сутки диагноз подтвердили у 12 978 человек (за все время эпидемии заболели 722 679 украинцев), свидетельствуют данные проекта «Коронавірус-інфо».

За сутки из больниц выписались 4 243 человека, не смогли справиться с осложнениями заболевания 120. За все время эпидемии коронавирус стал смертельным для 12 213 украинцев, переболели им 339 378 человек, еще более 375 тысяч наших соотечественников продолжают лечение.

В субботу, 28 ноября, проведено 49 180 тысяч тестов, из них методом ПЦР - 39 233 теста.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Всего за сутки проведено 49 180 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 39 233, методом ИФА - 9 947.

С начала пандемии заразились уже 722 679 человек, умерли - 12 213 (+120), выздоровели - 339 378 (+4243). Активными больными остаются 383 301 пациент.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем, динамика распространения COVID-19 в Украине замедлилась. Днем ранее было зафиксировано 16 294 новых случаев заражения, что является новым антирекордом.

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