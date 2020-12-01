Украина В Киеве протестуют против карантина и кассовых аппаратов - пееркрыты центральные улицы

2020-12-01 10:14 357

В правительственном квартале в центре Киева митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале в столице в обоих направлениях, сообщает патрульная полиция Киева.

По данным силовиков, движение перекрыто по улице Грушевского в обоих направлениях. 

Также по информации СМИ, под Верховной Радой уже собрался митинг. Люди стоят с флагами, в том числе с надписями "SaveФОП".

Напомним, предприниматели готовят бессрочный протест, они выступают против ряда законопроектов, а также карантина выходного дня. Ожидают до 20 тысяч участников.

На усиленный режим службы были переведены работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы Министерства внутренних дел.

"Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий", - сообщили в полиции.

Ранее законопроект про отсрочку введения кассовых аппаратов внес в Раду Владимир Зеленский. Президент предлагает отсрочить введение кассовых аппаратов для предпринимателей до 2022 года.

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