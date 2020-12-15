Украина фото Предприниматели заблокировали правительственный квартал Киева

2020-12-15 11:14 119

В центре украинской столицы снова кипят страсти. В правительственном квартале 15 декабря проходит акция протестов представителей малого бизнеса, несколько тысяч людей пикетируют Верховную Раду и двигаются колонной по кварталу.

Из-за протестов движение на улице Грушевского и Шелковичной перекрыто. Участники акции пытаются блокировать подъезды к зданию правительства.

Предприниматели требуют принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Также они протестуют против запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года.

Кроме того, среди требований ранее неодновратно озвученнная ими отмена кассовых аппаратов, а если локдаун будет введен, то исключительно на  равных для всех условиях.

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