Украина Украинская делегация в ТКГ составила новый план действий по достижению мира на Донбассе

2020-12-09 14:10 35

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу озвучила дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

Так, Киев планирует дальше заниматься:

освобождением удерживаемых лиц

обеспечением полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым

открытием и надлежащим функционированием пунктов пропуска через линию разграничения

выполнением безопасности условий (разминирование, разведения войск)

продолжением обсуждения рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года

Также в ТКГ напомнили, что за год со дня саммита удалось договориться о существенном уменьшении количества жертв и разрушений на Донбассе. Были проведены обмены удерживаемыми лицами.

"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивого безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

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