Украинская делегация в ТКГ составила новый план действий по достижению мира на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу озвучила дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.
Так, Киев планирует дальше заниматься:
Также в ТКГ напомнили, что за год со дня саммита удалось договориться о существенном уменьшении количества жертв и разрушений на Донбассе. Были проведены обмены удерживаемыми лицами.
"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведения сил и средств и продолжения процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения устойчивого безопасности среды и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта", - говорится в сообщении.
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