Политика Глава Администрации Зеленского пояснил, как прекратить войну и избежать раскола Украины

2019-05-24 17:33 447

Глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе. 

"Я не знаю (как вернуть Донбасс), но говорить надо, если вы хотите мира. Вы знаете, очень хорошо кидать на плату не свою жизнь. Там гибнут наши украинцы", - сказал Богдан в эфире телеканала 1+1.

Глава АП также отметил, что не считает самопровозглашенные "республики" самостоятельным субъектом и заявил о необходимости переговоров с Москвой. 

"Не вижу ничего плохо в проведении тех или иных опросов перед принятием Верховной Радой или лично одним президентом того или иного решения. Возможно, ты такой умный, но ты не знаешь, как на это отреагируют те или иные люди. Представление общественного мнения поможет как раз избежать такого раскола Украины на две части", - добавил Богдан.

По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.

"Я думаю, это тяжелый путь, но им надо идти", - настаивает он.

 

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