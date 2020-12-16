Украина Украинских водителей предупредили о серьезных опасностях на дорогах

2020-12-16 13:41 77

Сегодня в Украине ожидаеается туман, местами – гололедица, а на востоке страны дороги заснеженные. 

"16 декабря снег умеренной интенсивности выпадает в Луганской области, где за ночное время суток выпало до 15 см снега, небольшой снег в Сумской и Харьковской областях (1-2 см в почве)", -  сообщает пресс-служба "Укравтодора" и ГосЧС.

Кроме того, в большинстве западных, центральных, Киевской и Одесской областях туманы. Видимость на дорогах составляет 200-500 м (I уровень опасности, "желтый").

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Луганской области – заснеженное, а в Днепропетровской местами – гололедица.

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