Украина Пенсионерам рассказали, что делать при нехватке страхового стажа

2020-12-20 14:00 1050

В Украине продолжают ужесточаться требования по страховому стажу

Уже с первого января 2021 года украинцы, не заработавшие необходимый трудовой стаж, останутся без выплаты так называемых "социальных пособий" от государства. Однако есть способы, которые помогут не остаться без средств к существованию.

Об этом сообщает издание "Экономика 24".

Каждый в Украине растут требования по страховому стажу, необходимому для выхода на заслуженный отдых. Если раньше гражданам, которым не хватало трудового стажа для начисления пенсии, государство платило социальную пенсию, то с первого января 2021 года эта программа прекратит действие.

В настоящее время мужчина может выйти на пенсию в шестьдесят лет, возраст выхода на пенсию для женщин увеличится до шестидесяти лет с первого апреля 2021 года. Конечная цель пенсионной реформы заключается в том, что к 2028 году количество необходимого трудового стажа вырастет до тридцати пяти лет. Под стразовым стажем имеется в виду количество месяцев, за которые человек платил единый социальный взнос.В настоящее время минимальный ЕСВ составляет 1 100 гривен, а в 2021 году он вырастет до отметки в 1 320 гривен. Любой желающий гражданин может проверить свой стаж на официальном сайте ПФУ.

В том случае, если украинец столкнулся с нехваткой страхового стажа, у него есть три варианта дальнейших действий. Например, можно подождать три года до выхода на заслуженный отдых. В 2021 году страховой стаж для граждан, выходящих на пенсию в 63 года, составит восемнадцать лет. В том случае, если страхового стажа набралось всего пятнадцать лет, остается возможность выйти на пенсию в шестьдесят пять лет.

Другим выходом из ситуации является покупка необходимого страхового стажа. При этом каждый год обойдется примерно в тридцать и более тысяч гривен. Для того, чтобы докупить стаж, необходимо составить обращение в налоговый орган по месту жительства и предоставить необходимые документы, получив инструкции о дальнейших действиях.

Третьим вариантом выхода из ситуации является ожидание других социальных выплат. Людям, которым не хватает страхового стажа, необходимо обратиться в органы социальной защиты, где можно получить государственную помощь.

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