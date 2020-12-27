Украина Облгазы штрафуют украинцев за переход к другому поставщику

2020-12-27 11:00 140

 

Украинец пожаловался, что после переходу в Нафтогаз, у старого облгаза осталась переплата в размере 456,33 гривен, однако он не хочет ее возвращать.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По словам мужчины, он позвонил по поводу возврата переплаты, однако ему сообщили, что это якобы штраф за то, что он от них ушел.

«Скажите, лично я считаю это не нормальным даже с точки зрения законодательства! Ситуация переходу в Нафтогаз , а у старого облгаза есть переплата 456.33 грн . Звоню, спрашиваю по поводу возврата переплаты, мне в ответ, мол это штраф за то что вы ушли от нас. Хорошо мол скажите на основание чего штраф и чем он предусмотрен, после этих слов просто положили трубку и все! Скажите пожалуйста, кто в этом понимает, можно вернуть переплату без судов и исполнительных служб!!! Знаю по опыту судиться с государством нашим это последнее дело! Спасибо за внимание Есть кто - то подскажет что-то за ранее спс. Ну и конечно ж всех с наступающим!!!», – рассказал он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..."

2020-12-27 11:30 161

Леоненко о переходе Милевского в "Минай": будет мучиться

2020-12-26 14:30 154

Часть украинцев может остаться без субсидий: кому придется вернуть выплаты

2020-12-26 14:00 1127

Как сэкономить две-три гривны на оплате каждого кубометра газа в зимний период - пошаговая инструкция

2020-12-25 08:28 448

Еще новости в разделе "Украина"

Доллар удивит поведением сразу после Нового года, озвучен свежий прогноз: к чему готовиться украинцам

2020-12-27 12:00 1715

Новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..."

2020-12-27 11:30 161

Облгазы штрафуют украинцев за переход к другому поставщику

2020-12-27 11:00 140

В Минфине рассказали, есть ли вероятность невыплаты в 2021 году пенсий

2020-12-27 10:30 98
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Доллар удивит поведением сразу после Нового года, озвучен свежий прогноз: к чему готовиться украинцам 2020-12-27 12:00 1715
Новые налоги добьют украинцев в 2021 году, кому и за что придется платить: "до 4 тысяч гривен за..." 2020-12-27 11:30 161
Облгазы штрафуют украинцев за переход к другому поставщику 2020-12-27 11:00 140
В Минфине рассказали, есть ли вероятность невыплаты в 2021 году пенсий 2020-12-27 10:30 98