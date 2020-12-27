Украина Облгазы штрафуют украинцев за переход к другому поставщику

2020-12-27 11:00 140

Украинец пожаловался, что после переходу в Нафтогаз, у старого облгаза осталась переплата в размере 456,33 гривен, однако он не хочет ее возвращать.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По словам мужчины, он позвонил по поводу возврата переплаты, однако ему сообщили, что это якобы штраф за то, что он от них ушел.

«Скажите, лично я считаю это не нормальным даже с точки зрения законодательства! Ситуация переходу в Нафтогаз , а у старого облгаза есть переплата 456.33 грн . Звоню, спрашиваю по поводу возврата переплаты, мне в ответ, мол это штраф за то что вы ушли от нас. Хорошо мол скажите на основание чего штраф и чем он предусмотрен, после этих слов просто положили трубку и все! Скажите пожалуйста, кто в этом понимает, можно вернуть переплату без судов и исполнительных служб!!! Знаю по опыту судиться с государством нашим это последнее дело! Спасибо за внимание Есть кто - то подскажет что-то за ранее спс. Ну и конечно ж всех с наступающим!!!», – рассказал он.

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