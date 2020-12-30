Украина Карпаты засыпет снегом: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды 31 декабря

2020-12-30 18:30 84

Синоптики предупредили, что в четверг, в Карпатах ухудшатся погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, синоптики объявили первый уровень опасности - желтому.

Известно, что завтра в Карпатах заснежит. На дорогах будет наблюдаться гололед. Ночью в регионе ожидается густой туман, видимость будет составлять от 200 до 500 м.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Будьте внимательными и осторожными! Соблюдайте скоростной режим, дистанцию, избегайте опасных маневров", - добавили в ведомстве.

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