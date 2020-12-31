Украина В чем встретить Новый год, чтобы не обидеть Белого Металлического Быка: советы стилистов

2020-12-31 20:30 112

Что будет модно в новом году: цвета, длина, ширина.

Знатоки моды говорят, что в год Белого Металлического Быка будет модно много блеска и серый цвет. Также с точки зрения астрологии, он хорошо относится ко всему, что похоже на траву, поэтому выбираем все оттенки зеленого, светло зеленый, темно-зеленый. А в красном дизайнеры встречать Новый год не советуют.

К примеру, дизайнер Эльвира Гасанова славится стразами на одежде. Показывает топ продажи вещей в своем магазине — костюм за пятьдесят тысяч гривен. Говорит, людям надоело сидеть в домашнем, так неожиданно даже для самих дизайнеров, заметили жажду клиентов к пафосным вещам.

Раскупают бархатные пижамные костюмы — они снова в моде. Брюки в новом году, уверяют, будут модные любые, кроме как с низкой талией.

Дизайнер Юлия Магдич добавляет, что, мол, качайте ноги — мода на короткие набирает обороты. В следующем году будет модно экстремальное мини, конечно, если оно соответствует фигуре. Если фигура не позволяет, то одеваем широкие штаны.

Возвращается также мода на роскошь: камни, перья, блестки. Но с правильной подачей.

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