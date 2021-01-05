Рождественская кутья для украинцев за год подорожала на 15%

К Рождеству 2021 года приготовление кутьи (традиционное славянское блюдо из пшеницы, которое готовят в Рождественский сочельник и другие праздники - Ред.) обойдется украинцам на 15% дороже, чем в прошлом году.
Об этом сообщает общественный союз "Экономический дискуссионный клуб".
Так, в 2020 году стоимость приготовление кутьи по традиционному рецепту весом 1,5 кг обходилось украинцам в 84 гривни, а в 2021 году кутья подорожала на 15%, теперь чтобы приготовить блюдо такого же объема придется потратить 96 гривен. Произошло это за счет повышение стоимости практически всех ингридиентов блюда (пшеница, мед, изюм, мак грецкие орехи - Ред.).
В то же время, чтобы сварить 2 литра узвара (компота из сухофруктов - Ред.) без добавления сахара нужно будет потратить 27,5 гривен. В прошлом году компот обходился на 10% дешевле, то есть в 25 гривен.
Однако, согласно данным статистики, в 2020 году потребительские цены на социально значимые продовольственные продукты росли медленнее, чем в 2019 году. В то же время, подорожание коснулось всех продуктов, которые составляют основу потребительской корзины украинцев, кроме некоторых овощей и картофеля.
По состоянию на декабрь 2020 года, в сравнении с декабрем предыдущего года цены повысились:
В то же время, на некоторые продукты цена наоборот, стала ниже:
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