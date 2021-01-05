Украина Рождественская кутья для украинцев за год подорожала на 15%

2021-01-05 20:00 56

К Рождеству 2021 года приготовление кутьи (традиционное славянское блюдо из пшеницы, которое готовят в Рождественский сочельник и другие праздники - Ред.) обойдется украинцам на 15% дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает общественный союз "Экономический дискуссионный клуб".

Так, в 2020 году стоимость приготовление кутьи по традиционному рецепту весом 1,5 кг обходилось украинцам в 84 гривни, а в 2021 году кутья подорожала на 15%, теперь чтобы приготовить блюдо такого же объема придется потратить 96 гривен. Произошло это за счет повышение стоимости практически всех ингридиентов блюда (пшеница, мед, изюм, мак грецкие орехи - Ред.).

В то же время, чтобы сварить 2 литра узвара (компота из сухофруктов - Ред.) без добавления сахара нужно будет потратить 27,5 гривен. В прошлом году компот обходился на 10% дешевле, то есть в 25 гривен.

Однако, согласно данным статистики, в 2020 году потребительские цены на социально значимые продовольственные продукты росли медленнее, чем в 2019 году. В то же время, подорожание коснулось всех продуктов, которые составляют основу потребительской корзины украинцев, кроме некоторых овощей и картофеля.

По состоянию на декабрь 2020 года, в сравнении с декабрем предыдущего года цены повысились:

на сахар на 37,8%,

на масло подсолнечника - на 16,5%,

на яйца - на 12,5%,

на яблоки - на 11,2%,

на пшеничную муку - на 9,7%,

на говядину - на 8,5%,

на вареные колбасы - на 4,6%,

мягкие жирные сыры - на 4,3%,

на сливочное масло - на 3,5%,

на мороженную рыбу - на 3,4%,

на сало - на 2,5%,

на сметану - на 2,3%,

на молоко - на 0,3%.

В то же время, на некоторые продукты цена наоборот, стала ниже:

свинины на 1,5%,

моркови - на 3,9%,

куриных тушек - на 7,1%,

капусты - на 16,3%,

свеклы - на 20,2%,

картофеля - на 31,7%,

лука - на 43,9%.

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