Украина Рождественская кутья для украинцев за год подорожала на 15%

2021-01-05 20:00 56

 

К Рождеству 2021 года приготовление кутьи (традиционное славянское блюдо из пшеницы, которое готовят в Рождественский сочельник и другие праздники - Ред.) обойдется украинцам на 15% дороже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает общественный союз "Экономический дискуссионный клуб".

Так, в 2020 году стоимость приготовление кутьи по традиционному рецепту весом 1,5 кг обходилось украинцам в 84 гривни, а в 2021 году кутья подорожала на 15%, теперь чтобы приготовить блюдо такого же объема придется потратить 96 гривен. Произошло это за счет повышение стоимости практически всех ингридиентов блюда (пшеница, мед, изюм, мак грецкие орехи - Ред.).

В то же время, чтобы сварить 2 литра узвара (компота из сухофруктов - Ред.) без добавления сахара нужно будет потратить 27,5 гривен. В прошлом году компот обходился на 10% дешевле, то есть в 25 гривен.

 

Однако, согласно данным статистики, в 2020 году потребительские цены на социально значимые продовольственные продукты росли медленнее, чем в 2019 году. В то же время, подорожание коснулось всех продуктов, которые составляют основу потребительской корзины украинцев, кроме некоторых овощей и картофеля.

По состоянию на декабрь 2020 года, в сравнении с декабрем предыдущего года цены повысились:

  • на сахар  на 37,8%,
  • на масло подсолнечника - на 16,5%,
  • на яйца - на 12,5%,
  • на яблоки - на 11,2%,
  • на пшеничную муку - на 9,7%,
  • на говядину - на 8,5%,
  • на вареные колбасы - на 4,6%,
  • мягкие жирные сыры - на 4,3%,
  • на сливочное масло - на 3,5%,
  • на мороженную рыбу - на 3,4%,
  • на сало - на 2,5%,
  • на сметану - на 2,3%,
  • на молоко - на 0,3%.

В то же время, на некоторые продукты цена наоборот, стала ниже:

  • свинины  на 1,5%,
  • моркови - на 3,9%,
  • куриных тушек - на 7,1%,
  • капусты - на 16,3%,
  • свеклы - на 20,2%,
  • картофеля - на 31,7%,
  • лука - на 43,9%.

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