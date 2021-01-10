Украина Тариф на "электрику" пересмотрят дважды: сколько придется платить в 2021 году

2021-01-10 11:30 245

 

С января 2021 года льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии, который украинцам предоставляли по сниженной цене, отменен, то есть стоимость электроэнергии автоматически подорожала в два раза - до 1,68 грн за кВт/час.

Однако, это не единственный этап повышения цен в 2021 году. В конце отопительного сезона, ориентировочно в апреле-мае, в Украине еще раз поднимут цены на электроэнергию примерно до 2 грн за кВт/час.

В среднем, украинская семья потребляет около 150 кВт/час электроэнергии в месяц. Если до января 2021 года за такой объем тока нужно платить 174 грн, то после 1 января за свет в месяц придется платить не меньше 252 грн.

Таким образом, если тратить электроэнергию в месяц в пределах норм, ежемесячные расходы на нее вырастут всего на 78 грн. Если вы потребляете до 100 кВт/час, расходы увеличатся в 1,86 раза, а если больше 100 кВт/час, платить за свет нужно будет на 78 гривен больше.

Реальная же стоимость электроэнергии, по подсчетам профильного министерства, составляет около 2,4 грн за кВт/час. Сейчас разницу между себестоимостью покрывают за счет более высоких цен для промышленных потребителей. Это значит, что бизнес переплачивает, а население недоплачивает. Именно поэтому тарифы на электроэнергию со следующего года пересмотрят. Это позволит обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии и устойчивую работу энергетических предприятий.

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