Украина Что нельзя делать 12 января: праздники, приметы на Анисьин день и именинники

2021-01-11 19:00 126

12 января по народному календарю отмечается Анисьин день. Именины празднуют Кристина, Мария, Григорий, Илья, Константин, Михаил, Федор.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 12 января:

Анисьин день

Этот день получил название в честь святой Анисии, жившей в 3-4 веках в Греции. По преданию, ее родители рано умерли, оставив девушке много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам, а рабов отпустила на волю. После этого она продолжила помогать людям – лечила больных, утешала скорбящих, заботилась о заключенных в темницы христианах.

Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая – то зима будет суровая; если желудок оказался пустым – холода продлятся долго.

Поскольку Анисьин день – это еще и разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву – охоту на кабана. В случае удачи вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний.

Приметы на 12 января

Днем ясно – скоро наступит потепление.

Идет снег – ожидайте летом сильных дождей.

Воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели.

Дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето теплым.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя вязать и шить – к несчастью.

В этот день ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге – накличете на свою жизнь беду.

Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

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