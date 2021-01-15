Украина В Украине на журналистов нападали нарушители карантина, полиция и депутаты - более сотни пострадавших

2021-01-15 11:12 49

За год в Украине произошло 77 нападений на журналистов. Общее количество пострадавших работников СМИ составило 101, так как часто фиксируются нападения на съемочные группы или группы журналистов.

Такие данные привел на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Рост случаев физической агрессии в отношении журналистов в НСЖУ, прежде всего, связывают с психологическим напряжением в обществе, вызванным внедренными правительственными карантинными ограничениями", - заявил Томиленко.

Напомним, годом ранее произошло 75 нападений на журналистов, в которых пострадали 86 человек.

В прошлом году больше всего нападениям подвергались работники медиа в Киеве и области - 26 случаев. На втором месте - Одесская область (девять случаев), во Львовской и Харьковской - по шесть, в Днепропетровской и Херсонской - по пять.

Глава НСЖУ добавил, что нарушители карантина нападали на представителей СМИ, освещавших данную тему, 14 раз. Представители полиции и других правоохранительных структур применяли силу к медийщикам шесть раз, чиновники и депутаты - четыре раза. Один случай произошел с применением оружия.

"В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что профессию журналиста делает опасной системная безнаказанность за преступления против работников СМИ и атмосфера вражды, которая разжигается публичными лицами. В то же время в НСЖУ отмечают, что в 2020 году Национальная полиция, как правило, оперативно реагировала на сообщения... Травля, сознательное запугивание, грубое препятствование профессиональной деятельности для некоторых - своеобразная норма. И это делает профессию журналиста опасной", - подчеркнул Сергей Томиленко.

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