Украина Как изменится карантин в Украине после 25 января - раскрыты планы Минздрава

2021-01-15 22:12 133

Во всяком случае пока в Минздраве уверены, что настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января нет смысла.

"Сейчас о продлении жесткого карантина речь не идет. Впрочем, всегда есть определенные переменные, которые невозможно учесть в прогнозах. Возьмем, к примеру, Великобританию, которая пошла на карантин еще до того, как мы ввели карантин "выходного дня". Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать без карантина новогодние и рождественские праздники, которые там начинаются 25 декабря. Однако они рассматривали возможность повторного локдауна.

Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости, поскольку появилась мутация коронавируса, которая легче передается от человека к человеку, что и привело к вспышке заболеваемости. Поэтому Великобритания вынуждена была еще в январе войти в более жесткий карантин", - рассказал в интервью "Интерфакс-Украина"замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы планируем выйти из карантина с 25 января и не вводить жесткий карантин в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости", - добавил главный санврач.

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