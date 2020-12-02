Мир Covid-19 в ЕС: Власти Латвии продлили режим чрезвычайного положения до 11 января

2020-12-02 14:43 70

Чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров Латвии принял решение продлить объявленное в стране чрезвычайное положение до 11 января. 

Как сообщает агентство LETA, с продлением чрезвычайной ситуации правительство также решило ввести несколько новых правил:

  1. Введено обязательство носить маски для лица в помещении, кроме дома, в рабочих коллективах, за исключением случаев, когда человек находится один.
  2. С 3 декабря в магазинах и местах обслуживания для одного посетителя необходимо будет предоставить площадь в 15 квадратных метров.
  3. Во время чрезвычайной ситуации продажа алкоголя в магазинах будет запрещена в выходные дни. С 5 декабря в выходные и праздничные дни будут работать только аптеки, в том числе ветеринарные, и магазины, где можно будет продавать только предметы первой необходимости, а именно продукты питания, товары гигиены и топливо.
  4. В сфере образования будут введены более строгие меры безопасности, т.е. очное обучение будет происходить только в детских садах и 1-4 классах. В школах на одного ученика нужно будет выделить по три квадратных метра. С 3 декабря работающие в детских садах должны постоянно носить маски. С 4 января ученикам, так и учителям в школах маски необходимо носить как во время уроков, так и вне учебного процесса. В столовых можно будет подавать еду только на вынос.
  5. С 7 декабря дети в возрасте от семи до 13 лет должны будут пользоваться защитными средствами для рта и носа в общественном транспорте.
  6. Введены ограничения на собрания, а именно, с 3 декабря каждый в Латвии должен будет придерживаться принципа "2 + 2" в своей повседневной работе: необходимо соблюдать расстояние в два метра, а собрания разрешено проводить с участием до двух человек.
  7. Частные мероприятия и собрания запрещены, за исключением мероприятий в пределах одного дома.
  8. Библиотеки смогут раздавать книги на самовывоз.
  9. На похоронах и крещениях можно собирать на открытом воздухе не более десяти человек, не более двух домашних хозяйств, используя защитные средства для рта и носа.
  10. Одновременно на религиозных объектах может присутствовать не более 20% от максимального количества людей.
  11. В чрезвычайной ситуации разрешены организованные митинги, пикеты и шествия, но при физическом расстоянии двух метров и не более 25 человек.
  12. В целях защиты людей в общественном транспорте с 7 декабря количество пассажиров не будет превышать 50% вместимости транспортного средства.
  13. В целях дополнительной безопасности, с 7 декабря, будут ужесточены правила въезда в Латвию.

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