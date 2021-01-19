Украина В городах с населением меньше 50 тысяч будет закрыт набор в старшие классы школ

2021-01-19 21:30 350

Уже с 1 сентября 2021 количество школ в Киеве, в которых будут существовать 10 и 11 классы, сократится в разы. Набирать учеников в старшие классы смогут только в тех учебных заведениях, которые в рамках реформы образования получат статус лицея. Таких в определенных регионах - всего четверть из существующих школ.

А в малых городах с населением меньше 50 тысяч вообще не будет лицеев, где сохраняются старшие классы. Такова норма Закона "О полном общем среднем образовании", который был принят в прошлом году и начал внедряться с 2021 года.

Чтобы в населенном пункте открыли набор в 10-е классы, есть два прямых требования закона. Во-первых, количество жителей должно быть не меньше 50 тысяч. Во вторых, должно быть не менее четырех лицейных классов в учебном заведении.

Статья 32 закона гласит: "Решение о создании коммунальных лицеев как отдельных юрлиц принимают областные, городские советы (для городов с населением более 50 тысяч человек). Для образовательной деятельности коммунального лицея в его составе должны быть созданы и функционировать не менее 4 десятых классов".

А это значит, что коммунальных лицеев не будет в десятках или даже сотне небольших городов Украины. Таких как Вишневое, Васильков или Ирпень Киевской области, Миргороде (Полтавская область), Каховке (Херсонская), Жмеринке (Винницкая), Чугуев (Харьковская), Чортков (Тернопольская область) и многих других.

Депутат-мажоритарщица от Винницкой области Лариса Билозир рассказала "Стране", что в ее регионе проблема с закрытием 10 и 11 классов стоит очень остро. В таких городах, как Жмеринка, Могилев-Подольский, Гайсин, Казатин, Ладыжин, Тульчин и других - везде население меньше 50 тысяч человек. А значит, по закону там нельзя создавать лицеи.

По словам Билозир, в Винницкой области единственный город больше 50 тысяч населения - это Винница. И получается, что все выпускники 9-х классов из всей области должны ехать поступать в Винницу в 10-й класс. Это самый наглядный пример ошибочного подхода, который хотят реализовать.

"Говорят, это очень по-реформаторски, улучшит качество образования и поможет избежать репетиторства. Представим, ну хорошо, ребенок перебирается в город в лицей и будет там проживать, а средства на общежитие, на обеспечение детей потребуются немалые. А если ребенок способный, но родители не могут "собрать" и отправить после 9 класса в Винницу в лицей, то все - ПТУ - Польша заработки? Извините, но я эмоциональная в этом вопросе, не понимаю, почему дети из моего округа (который в основном сельский) не могут получать полное образование на месте при наличии нормальной школы и учителей", - считает Билозир.

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