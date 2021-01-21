Украина Больше не впадает в море: в Крыму сильно обмелела одна из самых длинных рек

2021-01-21 18:00 112

 

В оккупированном Крыму сильно обмелела одна из самых длинных рек на полуострове - Суук-Су, и теперь она и уже не впадает в море, как раньше, пишет Крым.Реалии.

По данным издания, в реке не стало увеличилось количество воды даже после обильных осадков в январе,.

Местные жители отмечают, что река мелела и раньше в засушливое время, однако никогда в зимний период она не выглядела столь "плачевно".

"Чтобы зимой она выглядела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке", - рассказал местный краевед.

Напомним, устье Суук-Су расположено у подножия мыса Алчак в Судаке. Протяженность реки - 22 километра.

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Больше не впадает в море: в Крыму сильно обмелела одна из самых длинных рек 2021-01-21 18:00 112