Украина В Украине хотят "заморозить" тарифы на тепло и горячую воду: что это значит

2021-01-25 18:30 448

 

После того, как в Украине приняли решение о введении фиксированной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр, правительство планирует также "заморозить" тарифы на тепло и горячую воду.

Как сообщает "Правительственный портал", об этом 25 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания согласительного совета в парламенте.

Он уточнил, что готовится меморандум, касающийся тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Над его разработкой работает Правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом Президента, Ассоциацией городов Украины.

По словам Дениса Шмыгаля, подписание меморандума должно произойти в ближайшее время.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

На Украину надвигается похолодание и снег: названы области, где будут сильные метели

2021-01-25 17:00 336

Татьянин День: Сегодня нужно делать уборку, строго запрещено отказывать, гадать и ссориться

2021-01-25 15:14 140

КАРТА Прогноз погоды: Новая неделя в Украине начнется с мокрых снегопадов и плюсовой температуры

2021-01-25 11:15 336

Оранжевый карантин вместо локдауна: что в Украине будет запрещено с 25 января до 28 февраля

2021-01-25 09:12 826

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев массово лишают субсидий: экс-вице-премьер разъяснил, что с этим делать

2021-01-25 21:00 42

В Украине хотят "заморозить" тарифы на тепло и горячую воду: что это значит

2021-01-25 18:30 448

Киевлян предупредили о новых ограничениях в метро: "с 26 января закроют..."

2021-01-25 18:00 231

На Украину надвигается похолодание и снег: названы области, где будут сильные метели

2021-01-25 17:00 336
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев массово лишают субсидий: экс-вице-премьер разъяснил, что с этим делать 2021-01-25 21:00 42
В Украине хотят "заморозить" тарифы на тепло и горячую воду: что это значит 2021-01-25 18:30 448
Киевлян предупредили о новых ограничениях в метро: "с 26 января закроют..." 2021-01-25 18:00 231
На Украину надвигается похолодание и снег: названы области, где будут сильные метели 2021-01-25 17:00 336