Украина В Украине хотят "заморозить" тарифы на тепло и горячую воду: что это значит

2021-01-25 18:30 448

После того, как в Украине приняли решение о введении фиксированной цены на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр, правительство планирует также "заморозить" тарифы на тепло и горячую воду.

Как сообщает "Правительственный портал", об этом 25 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания согласительного совета в парламенте.

Он уточнил, что готовится меморандум, касающийся тарифов на централизованное отопление и горячее водоснабжение. Над его разработкой работает Правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады, народными депутатами, Офисом Президента, Ассоциацией городов Украины.

По словам Дениса Шмыгаля, подписание меморандума должно произойти в ближайшее время.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире