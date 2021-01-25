Украина Украинцев массово лишают субсидий: экс-вице-премьер разъяснил, что с этим делать

2021-01-25 21:00 154

Субсидии в Украине в новом 2021 году будет получить не так просто, но это вполне возможно. Те, кто по-настоящему нуждаются в материальной помощи от государства, обязательно получат компенсацию на оплату коммуналки. Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко объяснил, кто виноват в том, что некоторых граждан лишают субсидий.

По словам экс-министра, виноват в этом Кабмин. Год назад правительство сократило нормативы расчета субсидий, и были введены дополнительные критерии для безработных, которые получали эти субсидии. Однако, вместе с безработными лишать субсидий начали и другие категории населения. С 2021 года безработные, которые стоят на учете в центре занятости, имеют право на получение субсидии.

"Везде люди пишут: "год или два назад у меня была субсидия 1600, сейчас 900", "раньше была субсидия, сейчас ее забрали". Это массовое явление", - отметил Розенко.

Розенко также заявил, что правительство может повлиять на ситуацию и решить проблему людей. Для этого нужно вернуться к расчету субсидий и нормативов по газу для использования субсидий уровня 2016-2017 годов. Тогда норма составляла 7 кубов на человека на месяц, сегодня это 4 куба. То же самое, по словам Розенко, касается электроэнергии, тепла, и остальных коммунальных услуг.

На сегодняшний день в Украине субсидиями на коммуналку охвачено три миллиона домохозяйств. Они получают в среднем более 1600 гривен субсидии ежемесячно.

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