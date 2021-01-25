Украина Украинских водителей ожидают внезапные проверки на дорогах

2021-01-25 21:30 119

 

На следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят усилить борьбу с пьяными водителями.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Антон Геращенко, заместитель министра МВД Украины. В законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

Антон Геращенко предложил поддержать законопроект 2695 об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде

"Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее. Голосование как всегда будет поименным...", – комментирует Антон Геращенко.

Напомним, что одним из поводов стал скандал с Виталием Немилостивым, заместителя вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. В сети было обнародовано видео, на котором Немилостивый был остановлен полицейскими, которые заподозрили его в вождении в нетрезвом состоянии.

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