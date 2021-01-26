Украина Рекордные платежки разорят украинцев, почему придется больше платить за коммуналку: "В феврале будет..."

2021-01-26 20:30 63

В феврале украинцы получат платежки с огромными суммами, несмотря на снижение тарифов

Правительство ограничило стоимость газа для населения, однако снижение люди почувствуют лишь в марте. Министр энергетики Юрий Витренко разъяснил ситуацию в интервью "Экономической правде".

Он обратил внимание, что в феврале потребители получат коммунальные платежки за январь, когда поставщики установили рекордно высокие цены, а НКРЭКУ повысила тарифы на услуги газовых поставщиков в среднем в 1,6 раза. После массовых протестов Кабмин установил максимальную цену на уровне 6,99 гривны за кубометр, однако она начнет действовать только с 1 февраля.

"Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте", - подчеркнул Юрий Витренко. - "Частично снижение цены за февраль компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за январь в феврале... Чувствую, что людям в феврале будет тяжело заплатить эту сумму".

Министр добавил, что многие поставщики установили монополию на свои услуги и установили завышенные цены, но после ограничения у них нет выбора, кроме как поставлять газ по минимальному тарифу. Однако Кабмин не смог заставить их снизить расценки задним числом.

"Монополисты, частные компании, так называемые облгазсбыты, задирали цену до 10,8 гривны, а средний уровень был более 9,5 гривны. Фактически они злоупотребляют своим доминирующим положением, задирая наценку", - отметил Витренко.

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