В Украине в ближайшее время появится Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом рассказал нардеп, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.
Основную угрозу в данное время он видит в создании правового вакуума в сфере финансовых расследований.
"Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований", - считает Монастырский.
В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.
"Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию", - сказал он РБК-Украина.
Новое ведомство должно заменить "морально устаревшую" налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.
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