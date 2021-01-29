Украина В Украине создают новое силовое ведомство для расследования экономических преступлений

2021-01-29 08:28 119

В Украине в ближайшее время появится Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом рассказал нардеп, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский в интервью РБК-Украина.

Основную угрозу в данное время он видит в создании правового вакуума в сфере финансовых расследований.

"Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований", - считает Монастырский.

В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого.

"Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию", - сказал он РБК-Украина.

Новое ведомство должно заменить "морально устаревшую" налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.

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