Украина За использование символики Бюро экономбезопасности будут штрафовать на сумму до 85 000 грн

2021-02-03 14:14

На сегодняшнем заседании ВРУ приняла законопроект № 3959-1 о внесении изменений в административное и уголовное законодательство относительно деятельности Бюро экономической безопасности Украины. "За" проголосовали 239 нардепов.

В Кодексе об административных нарушениях предусматривается административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности Украины.

Когда закон вступит в силу, незаконное использование физическими лицами признаков принадлежности к Бюро экономической безопасности Украины при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, или незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименования Бюро экономической безопасности Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, - повлекут за собой  штраф в размере от 17 000 до 34 000 грн.

Незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами - предпринимателями, а также общественными объединениями признаков принадлежности, наименования Бюро экономической безопасности Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, в наименовании при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины, - наказывается штрафом в размере от 34 000 до 51 000 грн.

Повторные нарушения будут наказывать штрафом от 51 000 до 68 000 грн для граждан и от 68 000 до 85 000 грн для должностных лиц.

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