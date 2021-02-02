Курьезы Экс-президент Польши Лех Валенса из-за запросов жены ищет работу электрика

2021-02-02 15:46

Экс-президент Польши (1990-1995 г.) Лех Валенса ищет работу, поскольку ему не хватает президентской пенсии, а читать лекции он не может из-за пандемии, сообщает Super Express.

"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно заработать, потому что моя жена тратит больше, чем моя мама. И я не знаю, как я выживу", - пожаловался изданию бывший лидер Польши.

77-летний Валенса заявил, что без подработки "пойдет собирать деньги под церковью". По его словам, хотел бы поработать электриком, поскольку именно в этом направлении он получил образование.

"Я бы с удовольствием пошел электриком. Я по сей день помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины", - рассказал Валенса.

К слову, пенсия Леха Валенсы составляет шесть тысяч злотых в месяц (около 45 тысяч гривен). Для Польши такой доход сравним со средней зарплатой по стране.

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