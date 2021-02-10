Украина В Украине раскрыта схема манипуляций с тарифами и фейковыми долгами населения за газ

2021-02-10 08:11

Экс-глава Минфина Александр Данилюк сообщил о том, что украинцы получают фейковые счета о долгах за газ. Бывший чиновник также уточнил, что ему самому пригрозили отключить коммунальную услугу.

На своей странице в Facebook он написал, что люди, исправно оплатившие счета за газ, получают уведомление об отключении за долги. Счета, которые отображаются в кабинетах, путают. В результате за доставку газа платят той компании, которой нужно оплачивать только за использованные кубометры.

"В январе получил счет за газ, оплатил через Приватбанк. Сегодня получил сообщение от Киевоблгаза о принудительном отключении из-за задолженности. Позвонил в компанию. Мне предложили алгоритм решения моей проблемы, именно моей. Оказывается, деньги были получены на КиевОблГазСбыт. И теперь я должен обращаться в отделение с документами для возвращения суммы", – написал Данилюк.

Кроме того, Данилюк уверен, что это типичная проблема. Или по техническим причинам, или по другим деньги появляются на параллельном счете той же или связанной компании. Коллцентр видит эти деньги, но перенести не может. По его мнению, компания банально злоупотребляет манипулятивными тактиками.

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