Украина Облгазы проводят манипуляции с показаниями счетчиков газа

2021-10-03 13:30

 

Облгазы намерено завышают объемы потребления газа, чем заставляют клиентов платить больше.

Об этом пишет консультационный центр ГазПравда.

"Уже несколько месяцев подряд наблюдается четкая тенденция – облгазы просто игнорируют вовремя переданные домохозяйствами показания счетчиков. Зато потребителям выставляются другие показатели – значительно выше, чем потребители фиксируют в личных кабинетах", – объяснил он.

Несмотря на возмущение потребителей, облгазы отказываются от замены показаний счетчиков, аргументируя это тем, что те якобы несвоевременно предоставили соответствующую информацию – то есть, позже 6 числа календарного месяца, следующего за расчетным.

ГазПравда считает, что одной из возможных причин таких манипуляций является желание облгазов получить сверхприбыль при начислении платы за распределение газа в 2022 году. Ведь именно на основании фактически потребленного газа за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года облгазы будут осуществлять расчет ежемесячной платы распределение голубого топлива каждому домохозяйству в течение всего 2022 года.

ГазПравда указывает на то, что облгазы нарушают лицензионные условия и правомерность их действий должен оценить госрегулятор. Если нарушение будет доказано, должно быть принято решение о введении штрафов или лишении лицензий.

 

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