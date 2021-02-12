Детали ЗАПОРІЗЬКІ ПОЛІЦІЯНТИ ЗНОВ ПІЙМАНІ НА ДАХУВАННІ НАРКОТОРГІВЛІ

2021-02-12 18:16

Під керівництвом голови обласної поліції на місцях активізувались кримінальники при погонах.

В Запорізькій області поліція вже не від кого не приховує того, що працює не за для спокою жителів, а задля прибутковості «мафії у погонах». Так, за даними, які можна підтвердити в ході перевірки, начальник ГУНП в Запорізькій області Микола Лушпієнко (на першому фото) та його заступник і керівник кримінальної поліції Руслан Невожай (на другому фото) дали підлеглим злочинні накази – фабрикувати справи на невинних та відпускати злочинців за гроші від зацікавлених осіб. В нас є докази для ДБР, Внутрішньої безпеки та особисто для Арсена Авакова. Пане міністре, дайте розпорядження перевірити – і ви здивуєтесь!

Микола Лушпієнко

7-го лютого, близько 14:00 на в’їзді у Мелітополь Запорізької області, в районі південного кола, співробітниками поліції Мелітопольського РУП було зупинено автомобіль марки Opel Vivaro, д/н АР5845ЕМ, яким керував Васильєв Василь Петрович, 29.04.1981 року народження, зареєстрований за адресою: Мелітопольський район, с. Семенівка. У автомобілі також знаходився мешканець Херсонської області на ім’я Олександр.

В ході догляду співробітниками поліції в машині виявлено чотири полімерних пакета з марихуаною, вагою близько 1 кілограма. Пасажира на ім’я Олександр поліцейські посадили в патрульний автомобіль та більше питань до нього не було.

Після чого, на місце події приїхав заступник начальника Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Гордієнко Микола Миколайович, далі він в ході розмови з Васильєвим В.П. цікавився, кого він знає та що він може запропонувати для вирішення даної ситуації. Васильєв В.П. припустив, що може зібрати близько 2 тисяч доларів США, на що отримав відповідь від Гордієнко М.М., що потрібно 5 тисяч доларів США. Майор при цьому зазначив, що через деякий час повинен приїхати його начальник для остаточного вирішення питання. Через деякий час приїхав начальник Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області полковник поліції Михайло Сандросян (третій на фото), та після тимчасової наради з Гордієнко М.М. озвучив Васильєву В.П., що остаточно для вирішення питання потрібно 5 тисяч доларів США, та для збору вказаної суми в нього є 30 хвилин.

Васильєв В.П. зателефонував своєму племіннику, та попросив його привести грошові кошти на південний виїзд з м. Мелітополь. Після того як Васильєв В.П. отримав необхідну суму грошових коштів, він підійшов до автомобілю марки Ford, державний номер АР 7979, який належить Гордієнко М.М., та сівши до нього на переднє сидіння передав останньому зазначені грошові кошти, поклавши їх, на прохання Гордієнко М.М., до внутрішньої кишені правої пасажирської двері. Після чого, Гордієнко М.М. зазначив, що вказане питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності буде вирішено позитивно, та що йому потрібно прийти у відділ поліції о 08:00 наступного дня та спитати заступника начальника відділу. Потім Гордієнко М.М. поїхав з місця події.

При цього біля затриманого автомобіля залишились співробітники поліції та начальник сектору СРПП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області Любишко Сергій Вікторович, який привласнив собі 2 полімерних пакета з наркотичним засобом «Марихуана» приблизною вагою 0.5 кілограма.

Далі, до місця події прибула СОГ та було прийняте рішення про доставлення автомобіля до Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області. Після чого, Васильєву В.П. було зазначено, що він зможе забрати свій автомобіль наступного дня.

8-го лютого Васильєв В.П. о 08:00 прибув до Мелітопольського РУП та спитав як йому пройти до заступника начальника, отримавши відповідь що треба зачекати. Приблизно через 2-ві години Гордієнко запросив до себе Васильєва В.П. Далі, в ході розмови, Гордієнко М.М. зазначив що під час затримання Васильєва була задіяна велика кількість особового складу та вирішити повністю позитивно питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності не має можливості, при цьому, зазначає що Васильєв буде притягнений по найменший статті Кримінального Кодексу України, а саме ст. 309 та повідомив щоб він оставався на зв’язку.

Далі, близько 17:00 Васильєв В.П. прибув до Мелітопольського РУП після чого йому повідомили, що будуть проводитись слідчі дії, а саме, обшук його транспортного засобу. В ході обшуку з автомобіля було вилучено два полімерних пакета з наркотичною речовиною «Марихуана» приблизною вагою 0.5 кілограма. Після складання протоколу автомобіль був повернутий Васильєву В.П., при цьому, Мелітопольська місцева прокуратура наполягала на арешті автомобіля.

Після чого, автомобіль був повернутий Васильєву В.П., крім цього, при виїзді автомобіля з території Мелітопольського РУП до Васильєва В.П. підійшов поліцейський Сергій Любишко на віддав поліетиленовий пакет в якому було два полімерних пакета з наркотичною речовиною «марихуана» приблизною вагою близько 0.5 кілограм та зазначив що він може продати наркотичну речовину та повернути частку втрачених грошових коштів.

Джерело: w-n.com.ua