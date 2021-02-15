Украина В Украине опять увеличат пенсионный возраст - новые правила и условия

2021-02-15 17:30

В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых.

Пенсионный возраст увеличится с 59,5 до 60 лет.

По старым правилам получить выплату смогут женщины, которые родились с 1 октября 1960-го до 31 марта 1961 года.

В 60 лет в 2021 г. на пенсию выйдут женщины, которые родились с 1 апреля 1961 года.

Необходимо отметить, что решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011 году.

С тех пор ежегодно требования к возрасту женщин увеличиваются на полгода. В итоге уже в 2021-м состоится последний этап повышения.

Важно знать, что и в 60 лет смогут выйти на пенсию далеко не все украинки. Для этого также нужно выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев. Сейчас на пенсию могут выйти те, у кого хотя бы 28 лет стажа.

Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:

с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 – не менее 27 лет;

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 – не менее 28 лет;

с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 – не менее 29 лет;

с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 – не менее 30 лет;

с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 – не менее 31 года;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 – не менее 32 лет;

с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 – не менее 33 лет;

с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 – не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

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