В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение коснется тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых.
Пенсионный возраст увеличится с 59,5 до 60 лет.
По старым правилам получить выплату смогут женщины, которые родились с 1 октября 1960-го до 31 марта 1961 года.
В 60 лет в 2021 г. на пенсию выйдут женщины, которые родились с 1 апреля 1961 года.
Необходимо отметить, что решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011 году.
С тех пор ежегодно требования к возрасту женщин увеличиваются на полгода. В итоге уже в 2021-м состоится последний этап повышения.
Важно знать, что и в 60 лет смогут выйти на пенсию далеко не все украинки. Для этого также нужно выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев. Сейчас на пенсию могут выйти те, у кого хотя бы 28 лет стажа.
Начиная с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа:
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