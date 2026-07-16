ВІЙНА В Україні СБУ розкрила масштабні розкрадання коштів на ремонтах Трипільської та Зміївської ТЕС

2026-07-16 08:26

На ремонтах Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 млн грн, – повідомляє СБУ.

Для реалізації схеми один із посадовців уклав договір з підрядниками на постачання труб для робіт на енергооб’єктах.

Але замість передбаченої тендерними процедурами нової продукції 2024–2025 років виробництва, фігуранти закупили старі неякісні труби, які зберігалися на відкритому складі.

Щоб приховати справжній рік виготовлення і походження товару, ділки нанесли на нього фальшиве маркування та «представили» як новий. А «зекономлені» гроші розподілили між собою.