Украина Лайнер SkyUp эвакуировал с острова Занзибар застрявших там украинских туристов

2021-02-16 11:39

Самолет авиакомпании SkyUp 16 февраля наконец забрал с острова Занзибар украинских туристов, которые застряли там на трое суток. Сегодня они уже прибыли в "Борисполь".

Как сообщает Нromadske, людей забрал рейс PQ 1972 "Занзибар – Анталия – Киев". Одна из вернувшихся туристок оассказала, что с острова улетели все граждане Украины, которые должны были, даже несмотря на то, что некоторым было долго добираться от отеля до аэропорта.

Ранее один из туроператоров Kompas Ukraine сообщил своим клиентам, что часть багажа им придется оставить на Занзибаре, поскольку рейс является транзитным. Учитывая это людей якобы попросили взять в ручную кладь только зимнюю одежду для прибытия в "Борисполь". Также им посоветовали обратиться в службу розыска багажа в аэропорту и оформить акт о его ненадлежащей перевозке, если чемоданы впоследствии не прилетят.

Однако в компании SkyUp опровергли эти данные и заверили, что самолет забрал весь багаж туристов. По словам представителей авиаперевозчика, после взлета было получено сообщение о том, что все вещи пассажиров были загружены на борт.

Напомним, в прошлом году именно лайнер SkyUp эвакуировал украинских граждан и некоторых иностранцев из эпицентра глобальной вспышки коронавируса - китайского города Ухань.

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