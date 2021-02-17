Украина Заказать водительские права онлайн - новую услугу введут в апреле

2021-02-17 21:00

Кабинет министров поддержал постановление, которое позволит заказать и восстановить водительское удостоверение онлайн.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, министр цифровых технологий Максим Федоров в Telegram

Прямая речь Авакова: "Также правительство поддержало еще одну совместную инициативу МВД и Минцифры - возможность заказать замену водительского удостоверения как в е-кабинете водителя так и в мобильном приложении "ДіЯ". Онлайн заявка - онлайн оплата - один визит в СЦ".

Детали: Как отмечает Федоров, пластиковое удостоверение можно будет забрать в сервисном центре МВД. Запустить услугу планируют в апреле.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире