Украина Украинцев предупредили об опасности, стихия может оказаться смертельной: все подробности

2021-02-18 16:30

 

По прогнозу синоптиков, в четверг, 18 февраля, жителей Украины ожидают неблагоприятные погодные условия, снег и мороз. В горных районах существует опасность схода снежных лавин.

Об этом Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

Ожидается, что в четверг, 18 февраля, в Украине сохранится опасность схода снежных лавин с гор. На всей остальной территории страны прогнозируется погода со снегом и дождями. Минусовая температура немного поднимется.

Водителей просят в этот день соблюдать повышенную осторожность и внимательность, на дорогах ожидается гололедица. Такая погода будет характерна для большинства областей.

При этом в регионах местами выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем, однако, он будет небольшой.

Карпатах также выпадет снег, но снежный покров будет умеренный.

Спасатели предупреждают жителей Львовской и Ивано-Франковской области об весьма вероятном сходе снегов. Речь идет о горных и высокогорных районов. Такая сложившаяся ситуация подходит под 3 уровень опасности. Спасательные службы просят не повергать свою жизнь опасности, не ходить в горы.

От 10 до 15 градусов мороза ожидается ночью, а в южных и частично в западных областях термометр покажет от -4 до -6 градусов.

 В северных и некоторых западных регионах температура станет колебаться от -8 до -10 градусов. В остальной части Украины будет от -2 до -6 градусов.

В столице, городе Киеве выглянет солнце, а температура ночью от -14 до 16 градусов. Днем станет чуть теплее, от -10 до -12 градусов.

По прогнозу Натальи Диденко, небольшой снег пройдет над территорией западных и центральных областей. Однако он выпадет местами, в остальных частях ожидается сухая погода.

Днем плюсовая температура будет только в Закарпатье и Крыму, от +3 до +5 по Цельсию.

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